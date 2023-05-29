Пять жителей Брянщины попались на мошенничество с быстрым заработком

Пять жителей Брянской области за одну неделю попались на мошенничество с быстрым заработком. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Брянска обратилась 60-летняя жительница Советского района. Пообщавшись якобы с сотрудником крупной организации она решила инвестировать 2 442 000 рублей. Но после перевода денег собеседник пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё четыре человека из Брянска, Стародубского и Клинцовского районов. Они лишились 540 000, 485 000, 245 000 и 132 000 рублей.