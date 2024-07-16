Пятеро брянцев повелись на обман с инвестициями

Пятеро брянцев лишились более пяти миллионов рублей, поверив в обман с инвестициями. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Бежицкого района Брянска. Женщина пообщалась якобы с экспертом по инвестициям. Тот посоветовал ей вложить деньги и быстро получить прибыль. На указанные незнакомцем счета она перевела два миллиона рублей. Получив деньги, лжеинвестор исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё четыре жителя Брянской области. Они лишились 3 199 000 рублей.