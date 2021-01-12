Работница брянского магазина перевела более 40 000 рублей мошеннику

На минувшей неделе жертвой мошенничества стала 41-летняя работница магазина, торгующего хозяйственным инвентарем, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Позвонивший на рабочий телефон мужчина представился родственником директора магазина и сообщил о необходимости срочно оплатить установку рекламной конструкции. Не желая вступать в конфликт с «руководством», потерпевшая перевела на указанный ей счет 42 500 рублей.

Сейчас полицейские уточняют обстоятельства происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».

Напомним, шестеро человек в Брянской области стали жертвами онлайн-мошенников.