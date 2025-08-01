Работнице брянского предприятия отрезало руку из-за нарушения требований безопасности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мировой судья Трубчевского судебного района рассмотрит уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. В преступлении обвинили 31-летнего мастером предприятия по производству молочной продукции.

По версии следствия, в мае 2025 года мужчина допустил эксплуатацию машины для нарезки блоков сыра без защитного ограждения. Из-за нарушения требований техники безопасности сотруднице при работе на оборудовании отрезало руку.

Прокуратура также предъявила иск о взыскании с предприятия компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.