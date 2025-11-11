Разбившую телевизор в квартире соперницы жительницу Брянска задержали полицейские

Жительницу Брянска, из ревности разбившую телевизор и банки с консерваций в квартире соперницы, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 65-летняя жительница Советского района. Вернувшись домой женщина обнаружила дома сломанный телевизор и разбитые банки с консервацией. Полицейским потерпевшая рассказала, что ранее ей звонила незнакомая женщина и угрожала уничтожением ее имущества.

Полицейские разыскали подозреваемую. 53-летняя жительница Фокинского района ранее в поле зрения полиции не попадала.

Конфликт у женщина произошёл на почве ревности. Злоумышленница пришла к сопернице и обнаружила незапертую дверь квартиры. Она разбила чужое имущество, а затем ушла. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного проникновения в чужое жилище и уничтожения имущества.