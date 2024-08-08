Разбойное нападение раскрыли за полчаса полицейские в Севске

Разбойное нападение на сотрудницу автовокзала раскрыли за полчаса полицейские в Севске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация о разбойном нападении на городском автовокзале. Неизвестный разбил внутреннее окно кулаком, а затем взял осколок и стал угрожать кассиру. Мужчина забрал два мобильных телефона.

Менее получаса потребовалось полицейским, чтобы задержать злоумышленника. Он оказал сопротивление правоохранителям. 56-летний мужчина пояснил, что ему нужны были деньги, чтобы вернуться в родную деревню.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Похищенные телефоны вернут владелице.