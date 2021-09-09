Разворачивавшаяся автомобилистка спровоцировала крупную аварию в Брянске

Пострадал 27-летний водитель.

Крупная авария произошла 8 сентября около 19.00 у дома № 67 по проспекту Станке Димитрова в Советском районе Брянска.

Как сообщает областная ГИБДД, 41-летняя женщина за рулем Hyundai Tucson при развороте в сторону улицы Пересвета врезалась в Hyundai Solaris. От удара 27-летний водитель Hyundai протаранил дорожный знак и две припаркованные машины: Kia Rio и Kia Ceed.

У водителя Hyundai Solaris диагностировали ушиб левой половины грудной клетки, термический ожог левого лучезапястного сустава 2-й степени и ушибленную рану лба. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.