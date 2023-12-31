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Ребёнок погиб при обстреле брянских сёл

2023, 31 декабря 12:20 Происшествия
Ребёнок погиб при обстреле брянских сёл
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Девятилетний ребёнок погиб при обстреле двух сёл Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

 

30 декабря под обстрел ВСУ попали сёла Кистер и Борщово Погарского района. Более 10 снарядов выпустили из РСЗО.

«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным погибшего. Вся необходимая помощь семье будет оказана», – уточнил Александр Богомаз.

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