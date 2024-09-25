Рецидивиста брянский суд отправил в колонию за нападение на односельчанина

Рецидивиста брянский суд отправил в колонию за нападение с отвёрткойна односельчанина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушал ранее судимый 37-летний житель Жуковского района.

Вечером 26 мая 2024 года пьяный мужчина на улице в посёлке Тросна поссорился со знакомым. Отвёрткой фигурант ударил односельчанина несколько раз в грудь. Потерпевший получил тяжёлые травмы.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.