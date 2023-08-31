Рецидивиста из Брянска ждет суд за убийство женщины

Рецидивист из Брянска, забивший до смерти сожительницу, предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Роль «Синей Бороды» примерил на себя 55-летний житель Брянска. Мужчину обвиняют в убийстве возлюбленной.

По версии следствия, в ночь с 17 на 18 июня 2023 года пьяный обвиняемый мужчина в своей квартире поссорился на почве ревности с 41-летней сожительницей. Он ударил женщину более 85 раз по голове и туловищу. Потерпевшая умерла на месте происшествия.

Ранее мужчина уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений своей супруге. Женщина умерла от травм в этой же квартире.

Дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.