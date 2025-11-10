Руководитель предприятия в Жуковском районе получил условный срок за присвоение денег при продаже крупного рогатого скота. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о присвоении с использованием служебного положения. На скамье подсудимых оказался 34-летний руководитель подразделения предприятия по выращиванию крупного рогатого скота в Жуковском районе.

С января 2023 года по февраль 2024 года фигурант систематически присваивал деньги организации. Он занижал в сопроводительных документах фактический веса животных при продаже. Разницу мужчина присваивал. Ущерб превысил 900 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Ущерб он частично возместил. Приговор не вступил в законную силу.