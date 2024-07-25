Ружье и пистолет изъяли из незаконного оборота брянские полицейские

Ружье и пистолет изъяли из незаконного оборота полицейские в домах двух жителей региона. Об этом сообщили в брянском УМВД.

Сотрудники полиции провели обыски в двух частных домах принадлежащих ранее судимому 35-летнему жителю Комаричского района и 60-летнему жителю Погарского района. Правоохранители обнаружили пистолет, обрез охотничьего ружья и 110 патронов различного калибра.

Следователи возбудили уголовные дела за незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.