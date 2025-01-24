Город32

Сбившая насмерть пешехода жительница Брянска получила условный срок

2025, 24 января 09:32 Происшествия
Сбившая насмерть пешехода жительница Брянска получила условный срок
Источник фото

Сбившая насмерть пешехода жительница Брянска получила условный срок и лишилась водительских прав. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский районный суд вынес приговор по уголовному делу о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказалась 30-летняя жительница Брянска.  

Ночью 8 июня прошлого года на проспекте Московском в областном центре женщина, за рулём автомобиля Hyundai сбила 53-летнего мужчину. Он перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход умер на месте.

В суде было доказано, что женщина могла применить экстренное торможение.

Суд приговорил виновную условному наказанию, а также лишил водительских прав на два года. В пользу сына погибшего с неё взыскан один миллион рублей в в качестве компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.

Читайте также
120 новых автобусов и троллейбусов получила Брянская область
24 января 11:36
120 новых автобусов и троллейбусов получила Брянская область
Брянский подрядчик заплатит 120 тысяч рублей за нарушение срока контракта
24 января 10:34
Брянский подрядчик заплатит 120 тысяч рублей за нарушение срока контракта
37 беспилотников уничтожили брянские военные ночью
24 января 08:08
37 беспилотников уничтожили брянские военные ночью
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Брянщину
24 января 07:23
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Брянщину

Новости регионов

22.01.2025 11:16
Быстрее и выше!
На минувшей неделе Смоленск вновь стал столицей «королевы спорта» в ЦФО – здесь прошёл чемпионат и первенство округа по лёгкой атлетике. Причём такие соревнования Смоленщина принимает уже более 10 лет. В этот раз участие в них приняли 850 сильнейших спортсменов из 17 регионов. Нашу область представлял 101 спортсмен. В состязательную программу вошли 17 легкоатлетических дисциплин:
22.01.2025 11:15
Главный праздник
В регионе активно идёт подготовка к 80-летию Великой Победы. Предстоящее празднование обсудили на заседании регионального оргкомитета, которое состоялось под председательством губернатора Василия Анохина. «Приближающийся юбилей – это знаковое и чрезвычайно важное событие для страны. Особенно сегодня, когда Россия вновь находится на переднем крае борьбы с нацизмом. Поэтому вполне закономерно, что этот год объявлен Президентом РФ
22.01.2025 11:14
Под крышей дома: Как в регионе стимулируют спрос на жильё 
Повышение доступности комфортного жилья, особенно для участников СВО, многодетных семей и молодых специалистов, сегодня одна из важнейших задач на всех уровнях власти. Первоочередные шаги по её реализации обсудили на совещании с участием руководителей смоленских компаний-застройщиков и региональных отделений крупных банков, которое провёл губернатор Василий Анохин.   Принятыми решениями глава региона поделился со смолянами. «Правительство области в

Актуальные темы

Происшествия
20 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Брянске
Лента новостей
Ещё 11 беспилотников сбили военные над Брянщиной ночью
Общество
Брянский вуз вошел в пятёрку лучших в стране
Происшествия
Жилой дом сгорел в Брянске накануне
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП на трассе в Жуковском районе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Тариф, который укрепляет семейные отношения, стал самым быстрорастущим в «Ростелекоме»
Тариф, который укрепляет семейные отношения, стал самым быстрорастущим в «Ростелекоме»

«Ростелеком» зафиксировал значительный рост подключений конвергентного пакета услуг для физических лиц — в 1,5 раза по предварительным операционным итогам 2024 года. Более 85% продаж конвергентных предложений — это новые абоненты «Ростелекома», которые отдают предпочтение пакетным предложениям из двух и более сервисов компании. Такая динамика свидетельствует о высокой востребованности комплексных решений (до 4-5 популярных услуг в одном тарифе) у частных клиентов.

Более 1 тыс. звонков через видеотерминалы совершили пассажиры вокзала Брянск-Орловский в 2024 году
Более 1 тыс. звонков через видеотерминалы совершили пассажиры вокзала Брянск-Орловский в 2024 году

В 2024 году пассажиры совершили 1 тыс. 114 звонков через видеотерминалы, установленные на вокзале Брянск-Орловский и обеспечивающие обратную связь с сотрудниками ОАО «РЖД». При этом услугой получения информации через видеотерминалы воспользовались 9 иностранцев и 24 слабослышащих пассажира.

Продолжается регистрация на VIII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»
Продолжается регистрация на VIII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»

Заявки принимаются от учащихся 9–11 классов средних общеобразовательных школ, а также студентов колледжей и лицеев. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://anketa-regitratcii-na-olimpiadu.testograf.ru/.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика