Сбившая насмерть пешехода жительница Брянска получила условный срок и лишилась водительских прав. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд вынес приговор по уголовному делу о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказалась 30-летняя жительница Брянска.

Ночью 8 июня прошлого года на проспекте Московском в областном центре женщина, за рулём автомобиля Hyundai сбила 53-летнего мужчину. Он перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход умер на месте.

В суде было доказано, что женщина могла применить экстренное торможение.

Суд приговорил виновную условному наказанию, а также лишил водительских прав на два года. В пользу сына погибшего с неё взыскан один миллион рублей в в качестве компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.