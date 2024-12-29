Сбившего насмерть пешехода водителя брянский суд отправил в колонию

Молодого водителя, сбившего насмерть пешехода, брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Приговор выслушал 22-летний житель Брянского района. 13 май в посёлке Дубровка молодой человек за рулём NISSAN MAXIMA превысил скорость до 107 км/ч и сбил человека. 25-летний пешеход погиб.

Суд отправил виновного на два с половиной года в колонию-поселения и лишил водительских права. Приговор не вступил в законную силу.