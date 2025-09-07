Сбивший пешехода и оставивший место аварии житель Дятьково отправится в колонию
Житель Дятьково, севший пьяным за руль, сбивший пешехода и оставивший место аварии, отправится в колонию на шесть с половиной лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о гибели пешехода в дорожно-транспортном происшествии. Приговор выслушал 52-летний житель Дятьково.
Днём 29 января 2025 года в Дятьково пьяный фигурант за рулём Renault Symbol сбил пешехода. С места аварии водитель уехал. 84-летний пешеход погиб.
Суд приговорил виновного к шести с половиной годам в колонии-поселении. Также на два года он лишён права управления транспортными средствами. В пользу семьи погибшего в водителя взыскан одни млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
