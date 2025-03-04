Сбившую насмерть велосипедиста жительницу Новозыбкова ждёт суд

Жительницу Новозыбкова, в пьяном виде сбившую насмерть велосипедиста, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии с участием нетрезвого водителя. Приговор выслушает 28-летняя жительница Новозыбкова.

По версии правоохранителей, днём 26 октября прошлого года на улице Ленина женщина за рулём автомобиля Ford выехала на встречную полосу и сбила велосипедиста. 72-летний мужчина от полученных травм на следующий день умер в больнице. Автомобилистка оказалась пьяна.

Женщина признала себя виновной. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.