Семь жителей Брянщины потеряли деньги при попытке быстро заработать
Семь жителей Брянской области потеряли более миллион рублей при попытке инвестировать сбережения. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 45-летняя жительница Советского района Брянска. Пообщавшись с якобы сотрудником крупной компании женщина решила заняться инвестициями. Она перевела на указанные собеседником счета 400 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник пропал.
В аналогичную ситуацию попали ещё шесть жителей Брянской области. Они лишились 903 920 рублей.
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