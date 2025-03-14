Серию краж из автомобилей за несколько часов раскрыли брянские полицейские

Молодых людей, подозреваемых в серии краж из автомобилей, за несколько часов задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За одно утро в полицию обратились сразу четверо жителей частного сектора в Советском районе Брянска. Из их автомобилей, припаркованных на ночь около домов, пропали деньги, документы и ценные вещи. Владельцы не заперли свои транспортные средства.

Оперативники уголовного розыска за несколько часов задержали подозреваемых в преступлениях. Ими оказались ранее судимые жители Брянска 17 и 20 лет.

Подельники по пояснили, что были пьяны. Они стали дергать ручки дверей припаркованных вдоль дороги автомобилей. В четыре из них парни смогли попасть. Они забрали 20 тысяч рублей, документы, автомобильные инструменты, сумки с одеждой, магнитолу, зажигалки и газовый баллончик. Деньги приятели потратили на спиртное и продукты. Часть похищенного они выбросили.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.