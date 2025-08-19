Шесть мотоциклов отправили на штрафстоянку за день инспекторы в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Мото» провели сотрудники Госавтоинспекции и уголовного розыска в Брянске. Правоохранители провели проверку в посёлке Радица-Крыловка Бежицкого района. Инспекторы задержали пять подростков на питбайках. Троим из них нет и 16 лет. Родителям всех юных водителей грозит административная ответственность.

Кроме того, полицейские задержали двух взрослых водителей мототранспорта без права управления транспортом соответствующей категории.

Шесть мотоциклов стражи порядка отправили на специализированную штрафстоянку.