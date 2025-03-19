Шесть жителей Брянщины поверили лжеэкспертам по инвестициям. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Брянского района. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. По его совету она вложила в быстрый заработок 976 тысяч рублей. После этого лжеэкспорт перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попали ещё пятеро жителей региона. Они лишились 2 122 000 рублей.