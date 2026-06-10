Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Брянска

2026, 10 июня 17:23

Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Вечером 9 июня в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области поступила информация о происшествии на искусственном водоеме «Орлик-1» в Бежицком районе города Брянска. В озере утонул 18-летний житель областного центра. Тело из воды доставали водолазы.

По данному факту следователи организовали процессуальную проверку. Правоохранители назначили судебные экспертизы и устанавливают свидетелей произошедшего.