Следователи возбудили дело о травмировании работника в Дятьково

Следователи возбудили дело о травмировании работника при ремонте трубопровода в Дятьково. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ.

По версии следствия,на улице Светлой в городе Дятьково по муниципальному контракту работниками индивидуального предпринимателя проводили замену трубопровода. Днем 11 июня 2025 года во время земляных работ произошло обрушение грунта на одного из сотрудников. Здоровью мужчины причинён тяжкий вред.

По уголовному делу правоохранители проводят следственные и процессуальные действия. Также сотрудники прокуратуры выявили факт уклонения от оформления трудового договора с пострадавшим работником. Предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тысяч рублей.