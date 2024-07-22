Сотрудника мунпредприятия из Карачева обвиняют в получении взятки

Сотрудника муниципального предприятия из Карачева обвиняют в получении более 152 тысяч рублей за оказание ритуальных услуг на кладбищах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с коллегами из регионального УФСБ выявили факт получения крупной взятки должностным лицом муниципального предприятия Карачевского городского поселения.

Исполняя обязанности руководителя в период с июня 2022 года по март 2024 года 65-летний мужчина получил от индивидуального предпринимателя более 152 тысяч рублей. Он заплатил за беспрепятственное оказание ритуальных услуг на кладбищах Карачевского района.

Фигуранту следователи предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу.