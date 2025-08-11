Сотрудника предприятия в Сельцо ждёт суд за травмирование коллеги

Актуальные темы

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

В преддверии Дня строителя в городе Унече на автомобильной дороге Брянск—Новозыбков—Унеча открыт обновленный мост через железнодорожные пути. Старт движению по путепроводу дал президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции. Также в онлайн-формате к событию присоединились заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Андрей Никитин, главы Дагестана, Пермского и Хабаровского края, Челябинской области. На самом объекте с докладом выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» продолжают установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП). Работы направлены на защиту пернатых от поражения электрическим током, сохранения их популяций, а также на повышение надёжности электроснабжения.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».