Сотрудники брянского банка предотвратили телефонное мошенничество

Злоумышленники требовали у пенсионерки перевести 500 тысяч рублей на «безопасный» счёт.

Сотрудники банка в Брянске предотвратили телефонное мошенничество в отношении 81-летней женщины.

Жительнице Советского района на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о незаконной попытке перевода денег. Он убедил пенсионерку снять с вклада 500 тысяч рублей и перевести на «безопасный» счёта.

Женщина отправилась в банк. Сотруднице учреждения действия и объяснения пенсионерки показались подозрительными. Работница сообщила в службу безопасности, а те связались с полицейскими. Мошенник, узнав о проблемах со снятием денег, отправил женщину в другое отделение. А там её уже ждали сотрудники полиции. Они объяснили пенсионерке, что её пытаются развести на деньги.

Стражи порядка проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Работников банка планируют поощрить за бдительность.