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Стрелявший в участкового белобережец мстил за жену

2021, 21 октября 13:00 Происшествия
Стрелявший в участкового белобережец мстил за жену
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Стали известны подробности громкого преступления.

Телеграм-канал SHOT сообщил подробности резонансного преступления в Белых Берегах. Вечером 20 октября 67-летний ранее судимый житель поселка Валентин Цуканов не менее трех раз выстрелил в старшего участкового уполномоченного полиции Артема Ермакова, после чего скрылся. Для его поимки в регионе объявили план «Перехват», возбуждено уголовное дело.

Как сообщает канал SHOT, в 34-летнего майора полиции Артема Ермакова Цуканов стрелял из пистолета Макарова. У полицейского диагностировали огнестрельные ранения плеча, поясницы и живота.

Ранее участковый привлекал жену Цуканова к административной ответственности за торговлю самогоном. На допросе женщина рассказала, что в последний год ее муж испытывал психологические проблемы, что послужило причиной расставания супругов. Цуканов несколько раз говорил ей, что собирается убить участкового.

Из дома пенсионера изъяли револьвер, охотничье ружье, немецкий саперный снаряд без взрывателя и две банки с порохом. В 1997 году Валентин Цуканов был судим за браконьерство.

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