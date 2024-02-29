Суд Брянска рассмотрит дело о смертельном ДТП

Суд Брянска рассмотрит дело об в аварии, в которой погиб 30-летний байкер. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушает 31-летний житель Дятьковского района.

По версии полиции, 30 августа прошлого года фигурант за рулём грузового автомобиля «ИЗУЗУ» на перекрестке не пропустил мотоцикл. 30-летний байкер ехал по главной дороге. От полученных полученных при столкновении травм водитель мотоцикла умер на месте.