Суд Дятьково вынес приговор по делу о резонансном убийстве

Суд Дятьково на 10 лет отправил в колонию обвиняемого в резонансном убийстве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Дятьково рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказался 29-летний жителя города.

19 ноября 2022 года фигурант поссорился с 22-летним посетителем антикафе CHERDAK, расположенном на улице Ульянова. Обвиняемый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения напал на оппонента с ножом. От полученных ранений в грудь и живот потерпевший умер в реанимационном отделении больницы.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.