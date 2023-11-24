Суд оштрафовал брянца за поддельную справку о наркотическом опьянении. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о фальсификации доказательств по административному делу. Приговор выслушал 35-летний житель Бежицкого района.

В сентябре 2022 года мужчину задержали инспекторы ДПС. Его подозревали в управлении машиной в состоянии наркотического опьянения. При рассмотрении административного дела мировым судьей обвиняемый предоставил справку об отсутствии в его организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Но документ оказался поддельным.

Суд оштрафовал виновного на 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.