Суд оштрафовал брянца за поддельную справку
Суд оштрафовал брянца за поддельную справку о наркотическом опьянении. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о фальсификации доказательств по административному делу. Приговор выслушал 35-летний житель Бежицкого района.
В сентябре 2022 года мужчину задержали инспекторы ДПС. Его подозревали в управлении машиной в состоянии наркотического опьянения. При рассмотрении административного дела мировым судьей обвиняемый предоставил справку об отсутствии в его организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Но документ оказался поддельным.
Суд оштрафовал виновного на 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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