Суд оштрафовал брянца за повторное управление машиной в пьяном виде

Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей и лишил машины 35-летнего брянца за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортом в пьяном виде. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Клетнянского района.

Поздно вечером 11 августа мужчину за рулём Mitsubishi Montero остановили сотрудники полиции на улице Ленина в посёлке Клетня. Водитель был пьян. Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей и лишил водительских прав на два года. А автомобиль осужденного конфисковали в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.