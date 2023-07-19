Суд оштрафовал брянца за пьяное вождение и взятку инспектору

Жителя Суража суд оштрафовал на 200 тысяч рублей за нетрезвое вождение и попытку откупиться от полицейских. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о пьяном вождении и покушении на дачу взятки инспектору ДПС. На скамье подсудимых оказался 34-летний житель города Сураж.

20 января 2023 года мужчина, уже лишённый водительских прав за управление машиной в нетрезвом виде, вновь был задержан сотрудниками полиции пьяным. Он ехал на автомобиле знакомого по улице Ворошилова.

А в служебной автомашине обвиняемый решил подкупить полицейских чтобы избежать ответственности. Он передал инспекторам 2 тысячи 550 рублей. Но правоохранители деньги не взяли.

Суд оштрафовал виновного на 215 тысяч рублей и лишил прав. Приговор не вступил в законную силу.