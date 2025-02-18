Суд оштрафовал бывшую работницу брянской больницы за получение взятки

Суд оштрафовал на полтора миллиона рублей бывшую работницу брянской больницы за получение взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о получении взятки. На скамье подсудимых оказалась 48-летняя бывшая заведующая клинико-диагностического отделения лабораторной диагностики Брянской городской больницы №1.

С декабря 2018 года по август 2021 года подсудимая получила свыше 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. За деньги женщина предоставляла информации о количестве необходимых медучреждению товаров, предстоящих торгах и запросах котировок на заключение госконтрактов, а также за покровительство фирмы при заключении контрактов на поставку медтоваров.

Суд оштрафовал виновную на 1 млн 500 тысяч рублей и лишил права занимать должности на госслужбе на два года. В доход государства конфискована сумма взятки.

Решение не вступило в законную силу.