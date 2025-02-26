Суд оштрафовал жительницу брянского села за кражу у матери

Суд оштрафовал жительницу брянского села за кражу денег со счета матери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже. На скамье подсудимых оказалась 20-летняя жительница Погарского района.

С 9 по 13 августа прошлого года в посёлке Белевица девушка, зная пароль от мобильного приложения на телефоне своей матери, неоднократно переводила деньги с её на свой счёт. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Подсудимая признала себя виновной и возместила матери ущерб. Она надеялась, что её действия никто не заметит.

Суд оштрафовал виновную на 50 тысяч. рублей. Приговор не вступил в законную силу.