Суд оштрафовал жительницу Погара за мошенничество с выплатами

Суд оштрафовал жительницу Погара за мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд Погарского района рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушал 50-летняя жительница Погара.

С 2014 по 2025 год женщина предоставила в соцотдел ложные сведения о проживании с малолетними детьми в зоне радиационного загрязнения в селе Грязивец. Она получила более 340 тысяч рублей выплат.

Суд оштрафовал виновную на 100 тысяч рублей и обязал возместить ущерб. Приговор не вступил в законную силу.