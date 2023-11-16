Суд оставил под стражей бывшего замначальника полиции Брянска, подозреваемого во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела о покушении на получение взятки. В преступлении обвиняют бывшего заместителя начальника городского УМВД.

По версии следователей, с июля 2021 года по май 2022 года страж порядка через адвоката Брянской областной коллегии адвокатов требовал у соучредителя коммерческой организации более 14 млн рублей и дорогостоящее имущество. За это он предлагал своё покровительство предпринимательской деятельности. Но предприниматель отказался платить и сообщил в органы государственной безопасности.

Бывшему полицейскому предъявили обвинение и заключили под стражу. Накануне суд продлил ему срок содержания в СИЗО, что фигурант не мог оказать давление на свидетелей или сбежать. Расследование уголовного дела продолжается.