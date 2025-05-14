Суд отправил брянца в колонию на 17 лет за изнасилование ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об изнасиловании девочки. Приговор выслушал 35-летний житель города Клинцы.

С апреля 2023 года по март 2024 года фигурант систематически насиловал и совершал действия сексуального характера в отношении дочери сожительницы. Суд приговорил виновного к 17 годам в колонии строгого режима. Также его отправили на принудительное наблюдение и лечения у врача-психиатра с расстройством «педофилия».

Также суд удовлетворил иск в миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.