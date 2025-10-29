Город32

Суд отправил брянца в колонию на два года за пьяное вождение

2025, 29 октября 18:37 Происшествия
Суд отправил жителя Дубровского района в колонию на два года за управление мопедов нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Дубровский районный суд рассмотрел уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Приговор выслушал 37-летний житель. 

Вечером 19 июля 2025 года на автодороге «Орел-Брянск-Смоленск» в посёлке Сеща мужчину за рулём мопеда остановили сотрудники ГИБДД. Водитель был пьян. Ранее он уже не раз нарушал закон аналогичным способом, был судим и лишён прав. 

Суд приговорил виновного к двум годам и трём месяцам в колонии-поселении, а также лишил водительского удостоверения на пять с половиной лет. Решение в законную силу не вступило.

Новости регионов

29.10.2025 11:28
Поддержка с обратной связью
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсудили в Смоленске. На прошлой неделе в КВЦ им. Тенишевых состоялся образовательный семинар «С заботой о защитниках и их семьях», который собрал представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, а также организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. В рамках семинара прошли лекции, практикумы и мастер-классы.
29.10.2025 11:27
Сохраняя наследие
Смоленская крепостная стена — главный культурный объект региона с многовековой историей, привлекающий жителей и туристов. Наши историки и культурологи постоянно работают над тем, чтобы сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Большая работа ведётся в этом направлении и в Государственном музейном комплексе «Смоленская крепость». В том числе при поддержке Правительства региона и Министерства культуры
29.10.2025 11:26
На старт!
В муниципалитетах Смоленщины продолжают создавать комфортные условия для  занятий физкультурой и спортом, приобщая к активному и здоровому образу жизни молодёжь. В различных уголках региона строят и ремонтируют объекты спортивной инфраструктуры. «В этом году в области уже открыто шесть новых спортивных объектов. Сейчас в посёлке Красном возводим современный модульный физкультурно-оздоровительный комплекс», – поделился новостями губернатор Василий
29.10.2025 11:25
Каникулы с пользой: Как организуют детский отдых в регионе?
Для юных смолян этим летом работала 191 организация отдыха и оздоровления, где укрепили своё здоровье и с пользой провели время почти 18 тысяч ребят. В детских лагерях побывали более 470 детей смолян-защитников, и ещё для сотни мальчишек и девчонок была впервые проведена специальная профильная смена. Кроме того, на смоленской земле отдохнули 100 ребят из подшефного
22.10.2025 11:22
«Папа поймёт и всегда поддержит»
В КДЦ «Губернский» прошёл концертный вечер, приуроченный ко Дню отца. В концертном зале не было свободных мест – на праздник собралась разнообразная публика – от студентов и педагогов до врачей, военнослужащих, депутатов и представителей общественных и ветеранских организаций. «У нас сегодня удивительная аудитория – студенты и педагоги, врачи и военнослужащие, депутаты и представители ветеранских, общественных
22.10.2025 11:16
Есть что делать
Туристический потенциал  Смоленской области получил высокую оценку. Регион стал победителем XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса «Диво России» сразу в трёх номинациях. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Первое место заняли ролики «Исследуй новое» и «Поехали в Смоленск-2025». Видео «Смоленск. Есть что делать» завоевало второе место.  Работы оценивало экспертное жюри. Ещё одной награды (Гран- при фестиваля) был

