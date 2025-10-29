Суд отправил брянца в колонию на два года за пьяное вождение

Суд отправил жителя Дубровского района в колонию на два года за управление мопедов нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дубровский районный суд рассмотрел уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Приговор выслушал 37-летний житель.

Вечером 19 июля 2025 года на автодороге «Орел-Брянск-Смоленск» в посёлке Сеща мужчину за рулём мопеда остановили сотрудники ГИБДД. Водитель был пьян. Ранее он уже не раз нарушал закон аналогичным способом, был судим и лишён прав.

Суд приговорил виновного к двум годам и трём месяцам в колонии-поселении, а также лишил водительского удостоверения на пять с половиной лет. Решение в законную силу не вступило.