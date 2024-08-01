Суд отправил брянца в колонию за нападение на полицейского

Суд отправил 34-летнего жителя Навлинского района в колонию за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Приговор выслушал 34-летний житель посёлка Синезерки Навлинского района.

Днём 23 декабря прошлого года пьяный мужчина в доме знакомого на улице Вокзальной агрессивно отреагировал на требования полицейского проследовать в отдел. Фигурнат напал на стражи порядка и стал его бить.

Суд отправил виновного на 1 год 8 месяцев в колонию строго режима. Решение не вступило в законную силу.