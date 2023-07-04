Суд отправил брянца в колонию за нападение на семью пенсионеров

Семь с половиной лет проведёт в колонии житель Клинцовского района за нападение на пожилую семейную пару. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело о разбойном нападении. На скамье подсудимых оказался 42-летний мужчина.

17 апреля 2023 года пьяный обвиняемый проник в дом к семейной паре. Раньше он выполнял для потерпевших работы по дому. Мужчина потребовал у пенсионеров пять тысяч рублей. Ножом он нанес пожилым людям несколько резаных ран. Получив деньги, злоумышленник скрылся.

Ранее мужчина уже был судим за угрозу убийством и кражу. Только в августе 2022 года он вышел из тюрьмы.

Суд приговорил виновного к семи с половиной годам в колонии строгого режима. решение не вступило в законную силу.