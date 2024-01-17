Суд отправил брянца в колонию за нападение на сожительницу
Суд отправил на три с половиной года в колонию брянца, сломавшего нос сожительнице. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Володарского района Брянска рассмотрел уголовное дело об угрозе убийством и причинение средней тяжести вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 43-летний житель областного центра.
В июне 2023 года мужчина у себя дома на почве ревности угрожал убийством 41-летней сожительнице. Затем он набросился на женщину с кулаками. Потерпевшей удалось выбежать в подъезд и позвать на помощь соседей. У женщины оказался сломан нос.
Суд приговорил виновного к трём с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
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