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Суд отправил брянца в колонию за нападение на сожительницу

2024, 17 января 14:16 Происшествия
Суд отправил брянца в колонию за нападение на сожительницу
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Суд отправил на три с половиной года в колонию брянца, сломавшего нос сожительнице. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Володарского района Брянска рассмотрел уголовное дело об угрозе убийством и причинение средней тяжести вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался  43-летний житель областного центра.

В июне 2023 года мужчина у себя дома на почве ревности угрожал убийством 41-летней сожительнице. Затем он набросился на женщину с кулаками. Потерпевшей удалось выбежать в подъезд и позвать на помощь соседей. У женщины оказался сломан нос.   

Суд приговорил виновного к трём с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

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