Суд отправил брянца в колонию за похищение бывшей супруги

Суд отправил брянца в колонию на шесть лет за похищение бывшей супруги. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о похищении человека. На скамье подсудимых оказался житель города Жуковки.

5 сентября прошлого года мужчина встретился с бывшей супругой под предлогом передачи ей детского автомобильного кресла. Применив физическую силу мужчина затолкал её в багажник автомобиля и поехал в лес. По пути он останавливался и избивал потерпевшую.

Женщина попыталась сбежать, выпрыгнув из багажника движущейся автомашины. Но фигурант догнал её и увёз в лес. Там он удерживал потерпевшую до приезда сотрудников полиции.

Суд приговорил виновного к шести годам в колонии строго режима и лишил водительских прав на 1 год 3 месяца и 20 дней. Решение не вступило в законную силу.