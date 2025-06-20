Суд отправил брянца в колонию за вымогательство и грабёж. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном проникновении в жилище, причинении тяжкого вреда здоровью, вымогательстве и грабеже. На скамье подсудимых оказался житель посёлка Бытошь Дятьковского района

Ночью 2 января 2025 года мужчина вместе с двумя приятелями незаконно проник в жилой дом по улице Фокина в посёлке Бытошь. Там они избили хозяина жилья, причинив тяжкий вред его здоровью. При нанесении ударов фигуранты требовали отдать им 200 тысяч рублей, автомобили Toyota и «ГАЗ», а также двух жилых домом, принадлежащих потерпевшему и его супруге. Нападавшие пытались заставить потерпевшего подписать договоры купли-продажи.

Не получив желаемого, злоумышленники похитили из дома спиртные напитки и продукты. Потерпевший с супругой сообщили о нападении в полицию. Мужчин задержали.

Суд приговорил виновного к пяти с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

Уголовное преследование двоих соучастников осужденного приостановлено. Они отправились в зону проведения специальной военной операции.