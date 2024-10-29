Суд отправил в колонию бывшую сотрудницу брянского департамента здравоохранения за получение взяток. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В законную силу вступил приговор Советского районного суда Брянска по уголовному делу о получении взятки. В преступлении признали виновной бывшего ведущего консультанта департамента здравоохранения Брянской области.
Женщина с апреля 2017 года по март 2023 года получила от представителя фармацевтических компаний 477 тысяч рублей за ускоренное переоформление лицензий и попустительство при подаче необходимых документов.
Суд приговорил виновную к четырём с половиной годам в колонии и штрафу в 477 тысяч рублей, а также лишил права занимать должности на государственной службе. Взятку конфисковали в доход государства.
Осужденная обжаловала приговор суда. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для удовлетворения жалоб.
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