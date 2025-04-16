Суд отправил в СИЗО наркокурьера из Комаричского района. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Брянска задержали 26-летнего жителя Комаричского района. Мужчину подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотиков.

При личном досмотре, а также по координатам в телефоне молодого человека, полицейские обнаружили 85 полимерных свёртков с веществами. Экспертиза установил, что это – это клефедрон, мефедрон и производное N-метилэфедрона массой почти 240 граммов.

Задержанный пояснил, что по указанию куратора в мессенджере забрал «мастер-клад» с запрещёнными веществами в Брянске. Наркотики он должен был распространить мелкими партиями.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу.