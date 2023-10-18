Суд отправил в тюрьму брянца, вовлекшего школьника в разбой

Суд приговорил к десяти годам в колонии брянца, вовлекшего школьника в разбойное нападение на пенсионеров. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Гордеевского района рассмотрел уголовное дело о разбойном нападении и привлечение несовершеннолетнего к преступлению. Приговор выслушал 34-летний житель Красногорского района.

В феврале 2022 года мужчина решил поправить свое материальное положение за счёт пожилых жителей села Увелье Красногорского района. В подельники он взял 14-летнего школьника. С ним он обещал поделить похищенное.

8 марта 2022 года подросток через окно залез в дом 91-летней женщины. Угрожая ей ножом он забрал 32 тысячи рублей. Мужчина в это время был снаружи и следил за обстановкой.

30 марта злоумышленники пришли к дому пожилой семейной пары на краю села. Мужчина вновь остался на улице. Школьник с битой и в маске на головку через окно забрался в дом. Требуя денег, он избил 82-летнюю женщину и её 83-летнего супруга. Злоумышленники забрали 172 тысячи рублей.

Мужчина умер на месте от травм. Пенсионерка получился вред здоровью средней тяжести.

Суд приговорил мужчину к 10 годам в строгого режима. Решение не вступил в законную силу.

Ранее приговор выслушал школьник. Он проведёт девять лет в воспитательной колонии.