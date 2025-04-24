Суд отправил застройщика из Брянска в колонию за обман дольщиков

Суд отправил гендиректора строительной компании из Брянска в колонию за обман более трёхсот дольщиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о крупной мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 64-летний бывший генеральный директор строительной организации.

С февраля 2019 года по ноябрь 2022 года фигурант получил от более трёхсот участников долевого строительства жилых комплексов «Гвардейский» и «Огни Маяка» в Володарском районе свыше 590 млн рублей. Из этих денег свыше ста миллионов рублей он потратил на личные цели. Жилые дома так и не были достроены.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу.