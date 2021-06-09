Суд пожалел сиделку, до смерти закормившую пенсионера в Брянске

Пожилую женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

Пенсионерка из Фокинского района Брянска предстала перед судом. С июля 2020 года женщина в качестве сиделки ухаживала за 90-летним подопечным.

В октябре во время кормления пенсионер не успел проглотить пищу, однако сиделка продолжила его кормить. В результате мужчина задохнулся. Происходящее снимала установленная в доме видеокамера.

Во время суда женщина признала свою вину. Суд учел ее преклонный возраст, состояние здоровья, наличие звания ветерана труда и мнение прокуратуры. Сиделку приговорили к году ограничения свободы.