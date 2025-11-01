Суд в Сураже суд рассмотрит дело о вовлечении детей в употребление наркотиков
Перед судом в Сураже предстанет житель Новозыбкова, подозреваемый в вовлечении детей в употребление наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело о склонение подростков к потреблению наркотиков. Приговор выслушает 52-летний житель Новозыбкова.
По версии следствия, вечером 22 августа 2025 года в Сураже мужчина предлагал четырём мальчикам 13-16 лет употребить вместе с ним наркотическое средство — марихуану. Подростки отказались и сообщили о произошедшем в полицию.
Подозреваемого задержали стражи порядка. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
