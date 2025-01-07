Суд вынес приговор по делу о попытке пересечь госграницу в Брянской области

Суд приговорил к девяти с половиной годам колонии жителя Владимирской области, который пытался попасть на Украину через Брянскую область. Об этом сообщили в издании «Деснянская волна».

В марте 2022 года 39-летний житель деревни Вязники Владимирской области решил перейти на сторону противника. С марта по декабрь 2022 года фигурант неоднократно отправлял заполненную анкету на электронную почту запрещенной террористической организации легион «Свобода России», чтобы в неё войти. Затем мужчина решил покинуть страну. Он отправился в Брянскую область, чтобы пересечь границу. В мае 2023 года его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области.

Фигуранта этапировали по месту проживания. Следователи возбудили уголовное дело по обвинению в совершении нескольких преступлений. В декабре 2024 года Владимирский областной суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима.