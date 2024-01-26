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Суд ждёт работницу брянского ломбарда за присвоение денег

2024, 26 января 16:31 Происшествия
Суд ждёт работницу брянского ломбарда за присвоение денег
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Суд ждёт работницу брянского ломбарда за присвоении 360 тысяч рублей по поддельным залоговым билетам. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. 

Володарский районный суд Брянска  рассмотрит уголовное дело о присвоение вверенного имущества. В преступлении обвиняют 31-летнюю жительницу областного центра. 

По версии правоохранителей, в 2022-2023 года женщина работала кассиром-оценщиком в ломбарде. В этот период она оформила 30 подложных залоговых билетов на имя своих знакомых. Она указала недостоверные сведения о закладываемых изделиях и сумме займов. При этом фактически изделия в ломбард никто не сдавал.  Деньги подозреваемая забирала себе. Кроме того, женщина, получив от трёх граждан деньги за ранее заложенное имуществе, не внесла их в кассу, а присвоила.

Ущерб превысил 360 тысяч рублей.

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