Суд ждёт работницу брянского ломбарда за присвоение денег

Суд ждёт работницу брянского ломбарда за присвоении 360 тысяч рублей по поддельным залоговым билетам. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о присвоение вверенного имущества. В преступлении обвиняют 31-летнюю жительницу областного центра.

По версии правоохранителей, в 2022-2023 года женщина работала кассиром-оценщиком в ломбарде. В этот период она оформила 30 подложных залоговых билетов на имя своих знакомых. Она указала недостоверные сведения о закладываемых изделиях и сумме займов. При этом фактически изделия в ломбард никто не сдавал. Деньги подозреваемая забирала себе. Кроме того, женщина, получив от трёх граждан деньги за ранее заложенное имуществе, не внесла их в кассу, а присвоила.

Ущерб превысил 360 тысяч рублей.